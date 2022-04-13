Пішов проти Путіна. Російський боксер засудив кривавого диктатора

Більшість російських спортсменів займають боягузливу позицію замовчування війни в Україні. Але є серед них і винятки із правил

Сіренко поважає Левіна за його позицію щодо війни в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Непереможений український супертяж Владислав Сіренко знає лише одного російського спортсмена з-поміж представників бойових мистецтв, який відкрито виступає проти агресії РФ. Ним виявився багаторазовий чемпіон з тайського боксу та кікбоксингу Артем Левін.

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"Єдина людина, яку я не знаю особисто, але з кола бойових мистецтв це Артем Левін, якщо я не помиляюся. Він не боксер, кік-бокс або муай-тай, точно не пам'ятаю. Він розуміє, що відбувається, живе у США, як я розумію. Не те, що він підтримує Україну, але висловлюється про те, що відбувається і засуджує все те, що робить Росі . Я побачив його сториз, особисто написав йому: "Ти крутий, молодець", – сказав Сіренко в інтерв'ю XSport.

Зазначимо, що Артем Левін є 6-кратним чемпіоном світу та 5-кратним чемпіоном Європи з тайського боксу.

У своїх соціальних мережах боксер відкрито виступив проти війни РФ в Україні. Спортсмен неодноразово записував відео із засудженням дій Росії, стверджуючи, що "Росія – це не Путін".

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У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну та був позбавлений усіх нагород Кемеровської області.

Сам Влад Сіренко займає активну проукраїнську позицію, показуючи злочини російських військ.

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