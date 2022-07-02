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Почему россияне хотят нас убить? Ответ Усика на детский вопрос

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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2 июля, 09:35
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Украинский боксер Александр Усик рассказал о терроре мирного населения, который проводит российская армия
Александр Усик не знает, почему русские убивают украинцев
Александр Усик не знает, почему русские убивают украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) состоится реванш между чемпионом хэвивейта Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Боксеры уже провели битву взглядов, на которую Усик притащил воображаемую саблю.

Во время общения с журналистами украинский чемпион рассказал мировой общественности о преступном вторжении российских войск на территорию Украины.

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"Мои дети спрашивают меня, почему россияне хотят нас убить? И если честно, я не знаю, что им ответить на этот вопрос. Как на меня повлияла война? Это сложно объяснить... Иногда я заставляю себя улыбаться, заставляю себя петь песни.

Я не хотел уезжать из города, не хотел покидать страну в это время. Но когда я пришел в госпиталь навестить наших раненых солдат, они сказали мне, что я должен это сделать. Сказали, что я должен боксировать не только за себя, за свою гордость, но и за всю Украину. Они сказали, что именно так я принесу больше всего пользы".

Предстоящий поединок с Джошуа Усик посвящает украинским воинам, защищающим свою Родину.

"Хочу подарить им хоть немного счастья и радости. Особенно тем, кто на передовой. И сразу же после победы вернусь в Украину, вернусь в Киев. Я должен быть там в это непростое время.

Как россияне оправдывают развязанную ими кровавую войну? Я не знаю. Я не верю ни единому их слову. Сплошная пропаганда по ТВ. Они показывают, как их артиллерия работает по позициям наших солдат, но не показывают, как они разрушают жилые дома, целые кварталы, торговые центры с сотнями человек внутри", – цитирует Усика vringe.com.

Александр Усик видел войну собственными глазами
Александр Усик видел войну собственными глазами / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Ранее супруга Александра Усика Екатерина поделилась снимками с начала войны, когда семья пряталась от российских снарядов в бомбоубежище. На них дети чемпиона мира спасаются от обстрелов в подвале.

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