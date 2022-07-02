Чому росіяни хочуть нас вбити? Відповідь Усика на дитяче запитання

Український боксер Олександр Усик розповів про терор мирного населення, який проводить російська армія

Олександр Усик не знає, чому росіяни вбивають українців / Фото: Колаж: Сьогодні

20 серпня в Джідді (Саудівська Аравія) відбудеться реванш між чемпіоном хевівейту Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа. Боксери вже провели битву поглядів, на яку Усик притягнув уявну шаблю.

Під час спілкування із журналістами український чемпіон розповів світовій громадськості про злочинне вторгнення російських військ на територію України.

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"Мої діти запитують мене, чому росіяни хочуть нас вбити? І, якщо чесно, я не знаю, що їм відповісти на це запитання. Як на мене вплинула війна? Це важко пояснити... Іноді я змушую себе посміхатися, змушую себе співати пісні. Я не хотів їхати з міста, не хотів покидати країну в цей час. Але коли я прийшов у госпіталь відвідати наших поранених солдатів, вони сказали мені, що я маю це зробити. Сказали, що я маю боксувати не лише за себе, за свою гордість, а й за всю Україну. Вони сказали, що саме так я принесу найбільшу користь".

Майбутній поєдинок з Джошуа Усик присвячує українським воїнам, які захищають свою Батьківщину.

"Хочу подарувати їм хоч трохи щастя та радості. Особливо тим, хто на передовій. І одразу ж після перемоги повернуся до України, повернуся до Києва. Я маю бути там у цей непростий час. Як росіяни виправдовують розв'язану ними криваву війну? Я не знаю. Я не вірю жодному їхньому слову. Суцільна пропаганда з ТБ. Вони показують, як їхня артилерія працює за позиціями наших солдатів, але не показують, як вони руйнують житлові будинки, цілі квартали, торгові центри із сотнями людей усередині", – цитує Усика vringe.com.

Олександр Усик бачив війну своїми очима / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше дружина Олександра Усика Катерина поділилася знімками з початку війни, коли сім'я ховалася від російських снарядів у бомбосховищі. Там діти чемпіона світу рятуються від обстрілів у підвалі.