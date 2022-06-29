Усик в украинской футболке притащил на дуэль с Джошуа воображаемую саблю (видео)

Александр провел битву взглядов с британцем и выполнил казацкий трюк на публике

Усик на дуэли взглядов с Джошуа / Фото: Getty Images

Совсем скоро, 20 августа, поклонники бокса увидят бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. В прошлом году украинец одолел соперника в Лондоне и завоевал чемпионские пояса по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе.

Неделю назад боксеры провели пресс-конференцию и дуэль взглядов в Джидде. Сейчас же оба спортсмена провели совместное мероприятие в Лондоне.

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Вишенкой встречи стала новая битва взглядов между Усиком и Джошуа. Боксеры почти полторы минуты смотрели друг другу в глаза, пока их не прервал Эдди Хирн.

Забавный момент случился после дуэли. Во время совместной фотосессии с AJ Усик поднял вверх воображаемую саблю. После этого он по-казацки "спрятал" ее за пояс и отправился на выход.

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Отметим, что Александр выиграл все 19 поединков в своей карьере профи, 13 из них – нокаутом. У Джошуа были 24 победы в 26 боях. К слову, букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.