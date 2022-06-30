Отказался от Феррари ради помощи Украине. Обидчик Кличко поддержал нашу страну

Энтони Джошуа пожертвовал средства благотворительным фондам, которые занимаются доставкой предметов первой помощи для пострадавших от войны украинцев

Энтони Джошуа по совету Владимира Кличко отправил пожертвования украинцам

Цивилизованный мир максимально объединяется вокруг Украины в войне против России. Многие спортсмены помогают нашей стране в гуманитарном и финансовом плане.

Не остался в стороне и известный британский боксер Энтони Джошуа. Накануне битвы с украинцем Александром Усиком спортсмен рассказал, как совместно с Владимиром Кличко отправил пожертвования в благотворительные фонды.

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"Я говорил с Владимиром Кличко о пожертвованиях на благотворительность. Я вижу, что происходит, и просто хотел узнать, могу ли я как-то помочь. Я спрашивал об этом лично. Он посоветовал мне сделать пожертвования в фонды, которые везут предметы первой помощи в Украину. Он предлагал мне снять видео, но я считаю, что мои действия говорят громче, чем слова. Я пытаюсь не покупать Lamborghini или Ferrari, дорогие часы, золотые цепочки и все такое.

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Я стараюсь направлять часть своего дохода на помощь другим. Сейчас я помогаю людям в Украине и Нигерии, а также моей общине в Великобритании и моему родному Уотфорду. Это важно и идет от чистого сердца".

Напомним, что в 2017 году Джошуа победил Кличко в бою за пояса WBA Super, IBF, IBO и этим завершил карьеру украинца. Правда, позже сам Энтони потерял эти титулы в бою с другим украинцем Александром Усиком в сентябре прошлого года.