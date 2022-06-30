Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🐍 Зміїний звільнили! 🙏 Доля захисників "Азовсталі" ⚠ Загроза з Білорусі Робота під час війни Робота під час війни
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Відмовився від Феррарі заради допомоги Україні. Кривдник Кличка підтримав нашу країну

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 червня, 21:08
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ентоні Джошуа пожертвував кошти благодійним фондам, які займаються доставкою предметів першої допомоги для потерпілих від війни українців
Ентоні Джошуа за порадою Володимира Кличка надіслав пожертвування українцям
Ентоні Джошуа за порадою Володимира Кличка надіслав пожертвування українцям

Цивілізований світ максимально об'єднується навколо України у війні проти Росії. Багато спортсменів допомагають нашій країні в гуманітарному та фінансовому плані.

Не залишився осторонь і відомий британський боксер Ентоні Джошуа. Напередодні битви з українцем Олександром Усиком спортсмен розповів, як спільно з Володимиром Кличком відправив пожертвування до благодійних фондів.

Реклама

"Я говорив з Володимиром Кличком про пожертвування на благодійність. Я бачу, що відбувається, і просто хотів дізнатися, чи можу я якось допомогти. Я запитував про це особисто.

Він порадив мені зробити пожертвування до фондів, які везуть предмети першої допомоги в Україні. Він пропонував мені зняти відео, але я вважаю, що мої дії говорять голосніше, ніж слова. Я намагаюся не купувати Lamborghini або Ferrari, дорогий годинник, золоті ланцюжки і таке інше.

Читайте також: Усик в українській футболці притяг на дуель з Джошуа уявну шаблю

Я намагаюся спрямовувати частину свого доходу на допомогу іншим. Зараз я допомагаю людям в Україні та Нігерії, а також моїй громаді у Великій Британії та моєму рідному Уотфорду. Це важливо і йде від щирого серця".

Нагадаємо, що у 2017 році Джошуа переміг Кличка у бою за пояси WBA Super, IBF, IBO і цим завершив кар'єру українця. Щоправда, пізніше сам Ентоні втратив ці титули у бою з іншим українцем Олександром Усиком у вересні минулого року.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Спорт
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Опитування
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Покер-кейс
Відкривай - перемагай!
Азартні новини
Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
20 серп.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Опитування
Бій року
До бою Усик - Джошуа
Джидда, Саудівська Аравія

20 серпня

Останні новини
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
ПОКЕР НА СТОРОНІ ДОБРА
PokerMatch new

Патрік
Леонард

Англія
Долари для України
Прем'єр Ліга
Чемпіонат Англії
1
Манчестер Сіті Манчестер Сіті
93
2
Ліверпуль Ліверпуль
92
3
Челсі Челсі
74
Ла Ліга
Чемпіонат Іспанії
1
Реал Реал
86
2
Барселона Барселона
73
3
Атлетіко Атлетіко
71
Бундесліга
Чемпіонат Німеччини
1
Баварія Баварія
77
2
Боруссія Д Боруссія Д
69
3
Баєр Баєр
64
Серія А
Чемпіонат Італії
1
Мілан Мілан
86
2
Інтер Інтер
84
3
Наполі Наполі
79
Ліга 1
Чемпіонат Франції
1
ПСЖ ПСЖ
86
2
Марсель Марсель
71
3
Монако Монако
69

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти