Відмовився від Феррарі заради допомоги Україні. Кривдник Кличка підтримав нашу країну

Ентоні Джошуа пожертвував кошти благодійним фондам, які займаються доставкою предметів першої допомоги для потерпілих від війни українців

Ентоні Джошуа за порадою Володимира Кличка надіслав пожертвування українцям

Цивілізований світ максимально об'єднується навколо України у війні проти Росії. Багато спортсменів допомагають нашій країні в гуманітарному та фінансовому плані.

Не залишився осторонь і відомий британський боксер Ентоні Джошуа. Напередодні битви з українцем Олександром Усиком спортсмен розповів, як спільно з Володимиром Кличком відправив пожертвування до благодійних фондів.

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"Я говорив з Володимиром Кличком про пожертвування на благодійність. Я бачу, що відбувається, і просто хотів дізнатися, чи можу я якось допомогти. Я запитував про це особисто. Він порадив мені зробити пожертвування до фондів, які везуть предмети першої допомоги в Україні. Він пропонував мені зняти відео, але я вважаю, що мої дії говорять голосніше, ніж слова. Я намагаюся не купувати Lamborghini або Ferrari, дорогий годинник, золоті ланцюжки і таке інше.

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Я намагаюся спрямовувати частину свого доходу на допомогу іншим. Зараз я допомагаю людям в Україні та Нігерії, а також моїй громаді у Великій Британії та моєму рідному Уотфорду. Це важливо і йде від щирого серця".

Нагадаємо, що у 2017 році Джошуа переміг Кличка у бою за пояси WBA Super, IBF, IBO і цим завершив кар'єру українця. Щоправда, пізніше сам Ентоні втратив ці титули у бою з іншим українцем Олександром Усиком у вересні минулого року.