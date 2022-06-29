Усик в українській футболці притяг на дуель із Джошуа уявну шаблю (відео)

Олександр провів битву поглядів із британцем та виконав козацький трюк на публіці

Усик на дуелі поглядів з Джошуа / Фото: Getty Images

Незабаром, 20 серпня, шанувальники боксу побачать бій-реванш між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Минулого року українець здолав суперника в Лондоні та завоював чемпіонські пояси за версією WBO, WBA, IBF та WBA Super у надважкій вазі.

Тиждень тому боксери провели пресконференцію та дуель поглядів у Джидді. Наразі обидва спортсмени провели спільний захід у Лондоні.

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Вишенькою зустрічі стала нова битва поглядів між Усиком та Джошуа. Боксери майже півтори хвилини дивилися один одному в очі, поки їх не перервав Едді Хірн.

Кумедний момент стався після дуелі. Під час спільної фотосесії з AJ Усик підняв уяву шаблю. Після цього він по-козацьки "сховав" її за пояс і подався на вихід.

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Зазначимо, що Олександр виграв усі 19 поєдинків у своїй кар'єрі профі, 13 із них – нокаутом. У Джошуа були 24 перемоги у 26 боях. До речі, букмекери вважають Усика фаворитом бою-реваншу проти Джошуа.