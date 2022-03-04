Они – пушечное мясо! Жена Усика обратилась к россиянам с огненной речью

Екатерина Усик разочаровалась реакцией крымчан на военную агрессии России против Украины и теперь пытается достучаться до российских матерей

Александр Усик со своей женой Екатериной

Война России против Украины продолжается уже девятый день. Армия Путина в лучших традициях фашизма уничтожает украинские города, а также бьет по мирному населению.

Украинское спортивное сообщество высказалось в знак протеста против агрессии России на нашей территории. Не остались в стороне и боксер Александр Усик, а также его жена Екатерина. Ранее супруга спортсмена жестко прошлась по крымчанам.

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Теперь же Екатерина обратилась к российским женщинам с просьбой не пускать в Украину российских воинов. На своей страничке в Instagram девушка заявила, что руководство РФ посылает их сыновей и мужей на верную смерть.

"Я обращаюсь ко всей России. В Крым уже бесполезно обращаться, там все понятно. Девочки, мамы, женщины, бабушки, не пускайте, пожалуйста, своих мужчин. Прячьте их куда-то, потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо. Нас уничтожают, вас уничтожают. Просто жесть, я не знаю, когда это закончиться. Сколько ему еще нужно трупов и всего... Он уже проиграл, все. Когда он успокоится? Успокойте его, я вас прошу. Хотя бы для начала не выпускайте своих мужчин из дома, спрячьте их куда-то.

Жену Усика разозлили крымчане / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Россия их не хочет принимать, в Беларуси их тоже отказываются принимать, потому что поезда приезжают в Беларусь и оставляют там трупы русских солдат. Россия говорит, что нет российских смертей, они минимальны. Ребят, ваших солдат гибнет столько! Не просто солдат, это обычные люди. Это реально обычные люди, которые просто гибнут. Спасайте своих детей! Я еще раз вас прошу".

Отметим, что по данным Министерства Обороны Украины с начала российского вторжения было убито более 9 тысяч фашистов.