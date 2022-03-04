Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Вони – гарматне м'ясо! Дружина Усика звернулася до росіян з вогненною промовою

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 20:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Катерина Усик розчарувалася реакцією кримчан на військову агресію Росії проти України і тепер намагається достукатися до російських матерів
Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною
Олександр Усик зі своєю дружиною Катериною

Війна Росії проти України продовжується вже дев'ятий день. Армія Путіна у найкращих традиціях фашизму знищує українські міста, а також б'є за мирним населенням.

Українська спортивна спільнота висловилася на знак протесту проти агресії Росії на нашій території. Не залишилися осторонь боксер Олександр Усік, а також його дружина Катерина. Раніше дружина спортсмена жорстко пройшлася по кримчанам.

Реклама

Тепер Катерина звернулася до російських жінок з проханням не пускати в Україну російських воїнів. На своїй сторінці в Instagram дівчина заявила, що керівництво РФ посилає їхніх синів та чоловіків на вірну смерть.

"Я звертаюсь до всієї Росії. У Крим уже непотрібно звертатися, там все зрозуміло. Дівчатка, мами, жінки, бабусі, не пускайте, будь ласка, своїх чоловіків. Ховайте їх кудись, бо тут вони просто гарматне м'ясо. Просто м'ясо.

Нас знищують, вас знищують. Просто жерсть, я не знаю, коли це закінчиться. Скільки йому ще треба трупів і всього... Він уже програв, усе. Коли він заспокоїться? Заспокойте його, я прошу вас. Хоч би для початку не випускайте своїх чоловіків із дому, сховайте їх кудись.

Дружину Усика розізлили кримчани
Дружину Усика розізлили кримчани / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Ми маємо повні поля, повні дороги трупів ваших солдатів. Росія їх не хоче приймати, у Білорусі їх теж відмовляються приймати, бо поїзди приїжджають до Білорусі та залишають там трупи російських солдатів. Росія каже, що немає російських смертей, вони є мінімальними.

Дітлахів, ваших солдатів гине стільки! Не просто солдатів, це звичайні люди. Це реально звичайні люди, котрі просто гинуть. Врятуйте своїх дітей! Я ще раз вас прошу".

Зазначимо, що, за даними Міністерства Оборони України, з початку російського вторгнення було вбито понад 9 тисяч фашистів.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Спорт Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Техно
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Зірки
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Авто
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Опитування
Біатлон. Кубок світу. Чоловіки
1
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
636
2
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
501
3
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
486
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
484
5
Йоханнес-Тінґнес Бьо Йоханнес-Тінґнес Бьо
440
Сергій Стаховский
Знаменитий тенісист повернувся до України та вступив до тероборони Києва. "Путін, ми танцюватимемо на твоїй могилі!" - Стаховський.
Читати статтю
Наші янголи-охоронці

Винищувач техніки ворога. Екс-футболіст львівських «Карпат» Віталій Сапіло був командиром танкового взводу, який знищив понад 30 одиниць техніки ворога. Герой України (посмертно). Загинув під час авіаудару.

Герої не вмирають!
Біатлон. Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
651
2
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
589
3
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
563
4
Ліза-Тереза Хаузер Ліза-Тереза Хаузер
487
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
482
Історії звитяг
Підполковник Круглов Андрій. Вивів підрозділ ЗРК "Бук" з-під ударів ворога і особисто знищив два російські вертольоти та один літак, за що отримав прізвисько “снайпер-ракетник” і звання Герой України.
Слава Україні!
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2154К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1725К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1639К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1106К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
871К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
859К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти