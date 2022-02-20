Обокрали! Украинца нагло засудили в бою с россиянином (видео)

Титульный поединок украинского боксера Зоравора Петросяна и россиянина Ивана Козловского завершился скандальной победой последнего. Украинская сторона подает протест

Украинец избил россиянина, но проиграл / Фото: Коллаж: Сегодня

В 10-раундовом поединке за титул WBC Asia в Екатеринбурге 23-летний Зоравор Петросян из Киева до крови избил россиянина Ивана Козловского. Но раздельным решением судей победа досталась боксеру из РФ (91:99, 96:94, 96:94), сохранившему чемпионский пояс.

Это вызвало бурю негодования у украинской стороны, заявившей, что их "обокрали" – и они подают протест.

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ОБЗОР БОЯ

"Ни хера не уступил, нужно написать, что украли победу. Б##, ни хера, нечестное решение, Зорик был точнее, агрессивнее, был лучше. Мы не согласны с решением и подали протест в WBC (Всемирный боксерский совет)", – написал на странице Luckypunchnet в Instagram тренер Петросяна Вячеслав Сенченко.

С жесткой реакцией на результат боя выступил и сам украинский боксер Зоравор Петросян.

"Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала – меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой выиграл я, могу это сказать с чистой совестью".

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"К моему сопернику претензий никаких не имею, он достойный парень, и он сам сказал, что "мы сделали свою работу, а судьи уже так решили", – написал Петросян в Instagram.

Отметим, что вечер бокса в Екатеринбурге, на котором дрались Петросян и Козловский, организовывала российская промоутерская компания RCC Boxing.