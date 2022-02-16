Россия сорвала реванш Усик – Джошуа в Украине

Менеджер Александра Усика сделал заявление по поводу того, где, с учетом нынешних реалий, состоится повторный поединок украинца с Энтони Джошуа

Реванш Усик - Джошуа точно пройдет не в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину сделала невозможным проведение реванша Александр Усик – Энтони Джошуа в Киеве.

Читайте также: А вот и реакция Усика на угрозу вторжения России в Украину

Реклама

Об этом заявил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

"Мы еще не определились с местом проведения реванша. Собственно говоря, главный вопрос в финансах. Возможно, это будет Саудовская Аравия в конце мая, о чем говорит Эдди Хирн (промоутер Джошуа), или же Великобритания. Я думаю, что Украина сегодня не обсуждается", – сказал Климас в интервью американскому каналу Triller.

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко говорил: "Мы приложим все усилия для того, чтобы реванш, если он состоится, прошел в Киеве". Хотел этого и Усик.

Реклама

Напомним, в сентябре прошлого года Усик сенсационно одолел по очкам Джошуа в Лондоне, став обладателем чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе.

Ранее украинская разведка подтвердила, что российские войска концентрируются возле границы. После российско-белорусских учений "Запад-2021" подразделения армии РФ не вернулись в места постоянной дислокации, а остались в приграничных с Украиной районах.

Реклама

О возможности военного вторжения сообщала разведка США. Издание The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что окончательное решение о нападении на Украину в Кремле вероятно еще не принято, но концентрация войск не является блефом.