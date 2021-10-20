Нравится все больше и больше: вот на кого Кличко променял бокс

Владимир Кличко давно увлекся гольфом, но только после завершения карьеры боксер смог полноценно окунуться в "игру миллионеров".
"Еще один отличный удар. Мне все больше и больше нравится играть в гольф", – признался в Instagram Кличко.
Кличко-младший частенько играет в гольф с еще одним нашим легендарным спортсменом Андреем Шевченко. Вот недавно они участвовали в турнире по гольфу в Шотландии, но провалились.
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Владимир Кличко не дрался в профи с тех пор, как в апреле 2017-го уступил нокаутом Энтони Джошуа. Тем не менее, не утихают слухи о возможном возвращении Владимира в спорт.
Кличко как-то признался, что мечтает побить рекорд легендарного Джорджа Формана, который становился чемпионом мира в 45 лет. Украинцу сейчас как раз 45!
"Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд", – так заявлял Кличко-младший, но пока не спешит вернуться на ринг.