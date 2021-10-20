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Подобається все більше і більше: ось на кого Кличко проміняв бокс

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 23:40
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Знаменитий ексчемпіон в суперважкій вазі Володимир Кличко, здається, передумав повертатися в бокс. Українець похвалився іншим захопленням
Незвичайна компанія Кличка для гри в гольф
Незвичайна компанія Кличка для гри в гольф / Фото: Instagram

Володимир Кличко давно захопився гольфом, але тільки після завершення кар'єри боксер зміг повноцінно зануритися в "гру мільйонерів".

"Ще один відмінний удар. Мені все більше і більше подобається грати в гольф", – зізнався в Instagram Кличко.

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Кличко-молодший частенько грає в гольф з ще одним нашим легендарним спортсменом Андрієм Шевченком. Ось недавно вони брали участь в турнірі з гольфу в Шотландії, але провалилися.

Володимир Кличко не бився в профі з тих пір, як в квітні 2017 го поступився нокаутом Ентоні Джошуа. Тим не менш, не вщухають чутки про можливе повернення Володимира в спорт.

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Фото: Facebook

Кличко якось зізнався, що мріє побити рекорд легендарного Джорджа Формана, який ставав чемпіоном світу в 45 років. Українцю зараз якраз 45!

"Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд", – так заявляв Кличко-молодший, але поки не поспішає повернутися на ринг.

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