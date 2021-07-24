Махач Беринчик – Лобов: где смотреть бой на голых кулаках украинца и "Русского молота"

Украинский боксер легкого веса дебютирует в новом для себя виде единоборств против очень опытного и опасного соперника из Ирландии Артема Лобова

Артем Лобов против Дениса Беринчика / Фото: Instagram

24 июля в киевском Дворце спорта украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 9 КО) проведет поединок на голых кулаках против ирландского бойца смешанных единоборств Артема Лобова по прозвищу "Русский молот". И Беринчик обещал незабываемое шоу!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ БОЙ

Прямую трансляцию боя Беринчик – Лобов покажет стриминговый сервис Megogo. Начало поединка ориентировочно в 22:00.

Беринчик vs Лобов

ПЕРЕНОС ПОЕДИНКА

Первоначально поединок должен был состояться 19 июня 2021 года, но был перенесен из-за травмы левого плеча у украинца.

"Я в боксе уже 22 года, и у меня есть свои боксерские травмы. На спаррингах с Анатолием Шпонарским я повредил свое левое плечо в клинче. Ну, извините, так бывает. Бой с Артемом Лобовым переносится на июль. Примите мои извинения", – сказал Беринчик на видео в Instagram.

100 ГРАММ НА ВЗВЕШИВАНИИ

На взвешивании накануне боя Беринчик оказался на 100 грамм тяжелее Артема Лобова. 63,8 кг показали весы под украинцем, 63,7 кг – под бывшим россиянином.

СОПЕРНИК – ДРУГ МАКГРЕГОРА

34-летний Лобов – боец смешанных единоборств. Родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру Лобов провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

Артем Лобов / Фото: Instagram

Беринчик провел в профи-боксер 15 поединков и остается непобедимым. В последнем бою в третьем раунде нокаутировал чилийца Хосе Санчеса и защитил титул WBO International в легком весе. А вот в боях на кулаках Денис дебютирует, если не считать уличных разборок в детстве и юности.

СУМАСШЕДШИЕ ГОНОРАРЫ

Перед боем Лобов заверял, что получит за этот поединок больше, чем зарабатывал в ММА:

"Если сравнивать с боем против Пола Малиньяджи, то гонорар за поединок с Беринчиком, конечно же, меньше. Тот бой был действительно громким. Плюс многое решает pay-per-view. Тем не менее этот гонорар у меня в разы выше, чем я получал в UFC. Да и для Дениса, я думаю, это самый высокий гонорар за его карьеру"

Смотрите, как Беринчик готовился к бою