Махач Беринчик – Лобов: де дивитися бій на голих кулаках українця і "Русского молота"

Український боксер легкої ваги дебютує в новому для себе виді єдиноборств проти дуже досвідченого і небезпечного суперника з Ірландії Артема Лобова

Артем Лобов проти Дениса Берінчика / Фото: Instagram

24 липня в київському Палаці спорту український боксер легкої ваги Денис Беринчик (15-0, 9 КО) проведе поєдинок на голих кулаках проти ірландського бійця змішаних єдиноборств Артема Лобова на прізвисько "Русский молот". І Беринчик обіцяв незабутнє шоу!

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ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ

Пряму трансляцію бою Беринчик – Лобов покаже стрімінговий сервіс Megogo. Початок поєдинку орієнтовно о 22:00.

Берінчик vs Лобов

ПЕРЕНЕСЕННЯ ПОЄДИНКУ

Спочатку поєдинок повинен був відбутися 19 червня 2021 року, але був перенесений через травму лівого плеча в українця.

"Я в боксі вже 22 роки, і в мене є свої боксерські травми. На спарингах з Анатолієм Шпонарським я пошкодив своє ліве плече в клінчі. Ну, вибачте, так буває. Бій з Артемом Лобовим переноситься на липень. Прийміть мої вибачення", – сказав Беринчик на відео в Instagram

100 ГРАМ НА ЗВАЖУВАННІ

На зважуванні напередодні бою Беринчик виявився на 100 грам важче Артема Лобова. 63,8 кг показали ваги під українцем, 63,7 кг – під колишнім росіянином.

СУПЕРНИК – ДРУГ МАКГРЕГОРА

34-річний Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь у турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

Артем Лобов / Фото: Instagram

Беринчик провів в профі-боксер 15 поєдинків і залишається непереможним. В останньому бою в третьому раунді нокаутував чилійця Хосе Санчеса і захистив титул WBO International в легкій вазі. А ось в боях на кулаках Денис дебютує, якщо не брати до уваги вуличних розборок в дитинстві і юності.

БОЖЕВІЛЬНІ ГОНОРАРИ

Перед боєм Лобов запевняв, що отримає за цей поєдинок більше, ніж заробляв в ММА:

"Якщо порівнювати з боєм проти Пола Маліньяджі, то гонорар за поєдинок з Беринчиком, звичайно ж, менше. Той бій був дійсно гучним. Плюс багато що вирішує pay-per-view. Проте цей гонорар у мене в рази вище, ніж я отримував в UFC. Та й для Дениса, я думаю, це найвищий гонорар за його кар'єру"

Дивіться, як Беринчик готувався до бою