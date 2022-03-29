Луганск – это Украина! Эпатажный боксер передал свой респект защитникам страны

Эпатажный украинский боксер защищает столицу Украины в рядах теробороны. Денис Беринчик в футболке любимого клуба Заря из Луганска, записал эмоциональное видео со всей своей классической харизмой.
Далее по теме
В своем Instagram, Беринчик выразил уважение всем, кто с первых дней защищает нашу страну. Кроме этого, украинский обладатель титула WBO International в легком весе напомнил всем, что его родной Луганск это территория нашей страны.
"С 14-го года я в вещах. Тут все четко. Луганск – это Украина. Всегда я был, есть и буду.
Есть такие люди, которые не в Киеве, или отсиделись, или поехали, или переобулись в местное население. А всем пацанам, кто в форме – респект, всем уважение. А вот те, кто только сейчас обулись, выскочили, начали помогать, только включились. Мне так нравится, что вы такие есть"
Сейчас Денис Беринчик сделал паузу в профессиональной карьере, чтобы защищать родную страну. А вот Александр Усик, которые принял решение продолжить боксировать, выбирает себе необходимое снаряжение в Праге.