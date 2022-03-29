Луганск – это Украина! Эпатажный боксер передал свой респект защитникам страны

Денис Беринчик с уважением обратился к украинским военным и напомнил, что его родной город это часть Украины

Беринчик продолжает защищать Киев / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram berinchyk

Эпатажный украинский боксер защищает столицу Украины в рядах теробороны. Денис Беринчик в футболке любимого клуба Заря из Луганска, записал эмоциональное видео со всей своей классической харизмой.

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В своем Instagram, Беринчик выразил уважение всем, кто с первых дней защищает нашу страну. Кроме этого, украинский обладатель титула WBO International в легком весе напомнил всем, что его родной Луганск это территория нашей страны.

/ Фото: Instagram berinchyk

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"С 14-го года я в вещах. Тут все четко. Луганск – это Украина. Всегда я был, есть и буду. Есть такие люди, которые не в Киеве, или отсиделись, или поехали, или переобулись в местное население. А всем пацанам, кто в форме – респект, всем уважение. А вот те, кто только сейчас обулись, выскочили, начали помогать, только включились. Мне так нравится, что вы такие есть"

Сейчас Денис Беринчик сделал паузу в профессиональной карьере, чтобы защищать родную страну. А вот Александр Усик, которые принял решение продолжить боксировать, выбирает себе необходимое снаряжение в Праге.