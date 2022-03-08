Тероборонец с ДВРЗ: Беринчик стал на защиту Украины

Украинский боксер Денис Беринчик пополнил ряды территориальной обороны Киева

Денис Беринчик вступил в тероборону / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик выложил в сториз Instagram видео, на котором он сидит на кухне и чистит автомат.

Судя с подписи на фото, Денис Беринчик пополнил самооборону киевского микрорайона ДВРЗ и теперь будет защищать столицу от российских захватчиков.

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Напомним, ранее на защиту Украины встали прославленные украинские боксеры – Владимир Кличко, Василий Ломаченко, Сергей Богачук и Александр Усик.

Ломаченко – в теробороне / Фото: Facebook

Напомним, Денис Беринчик в первые дни войны прокомментировал вероломное нападение России.

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"Самое главное, что все реально поняли, что восемь лет шла война и сегодня только расчехлились, когда они к нам приехали. Скажу одно, они были есть и будут, и пока мы их не прогоним домой, никому хорошо не будет", – заявил Беринчик.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, которое длится уже 13-й день.