Луганськ – це Україна! Епатажний боксер передав свій респект захисникам країни

Епатажний український боксер захищає столицю України у лавах тероборони . Денис Беринчик у футболці улюбленого клубу Зоря із Луганська, записав емоційне відео зі всією своєю класичною харизмою.

У своєму Instagram , Берінчик висловив повагу всім, хто з перших днів захищає нашу країну. Окрім цього, український володар титулу WBO International у легкій вазі нагадав усім, що його рідний Луганськ – це територія нашої країни.

З 14-го року я в речах. Тут все чітко. Луганськ – це Україна. Завжди я був, є і буду.

Є такі люди, які не в Києві, або відсиділися, або поїхали або перевзулися в місцеве населення. А всім пацанам, хто у формі – респект, усім пошана. А ось ті, хто тільки зараз взувся, вискочили, почали допомагати, тільки увімкнулися. Мені так подобається, що ви такі є.