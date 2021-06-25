Ломаченко опустил Накатани на дуэли взглядов (видео)

У японца – огромное преимущество в росте перед украинцем, и перед боем Василий решил этот недостаток устранить. Накатани отреагировал с юмором

Василий Ломаченко и Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Василий Ломаченко выиграл первую дуэль взглядов у японца Масаеси Накатани, с которым подерется в ночь с субботы на воскресенье, по киевскому времени, в Лас-Вегасе.

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При этом не обошлось без курьеза. Когда Ломаченко и Накатани встали друг напротив друга, украинец жестом попросил японца чуть присесть. А затем, положив ему руки на плечи, Василий прижал Масаеси к полу. Мол, тогда мы с тобой сможем прямо посмотреть друг другу в глаза.

Японец в ответ по-доброму посмеялся.

Дело в том, что Накатани на 12 см выше Ломаченко – 182 см против 170 см. Поэтому Василий смотрел ему в глаза снизу вверх – и в этих "гляделках" победил: японец первым отвел взгляд.

Добавим, во время дуэли взглядов левый кулак Накатани нервно подергивался.

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Напомним, карьеры Ломаченко и Накатани объединяет интересный факт. Оба они – Ломаченко в 2020-м, а Накатани в 2019-м – проиграли по очкам Теофимо Лопесу.