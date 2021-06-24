26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
Швеция --
Украина --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Ломаченко в крутой машине и в панаме эффектно прибыл на бой с Накатани

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 12:29
Копировать ссылку
Украинский боксер завершил подготовку к возвращению на ринг и в 2021 году впервые сразится в Лас-Вегасе с опасным японцем
Ломаченко в панаме с мячом
Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Более восьми месяцев поклонники бокса не видели в деле Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2) собрался возвращать свои пояса. Узнайте, почему Ломаченко согласился на бой с Накатани. Уже в ближайшую субботу 33-летний украинец из Одесской области проведет 17-й поединок в профессионалах.

Тем временем японец много "накопал" на украинца. А Василий уже прибыл на место битвы – в отель в Лас-Вегасе. На своей странице в Instagram наш боксер показал, как приехал в огромной машине и в своей привычной в последнее время панаме. Встречал его менеджер Эгис Климас.

Бой пройдет в воскресенье утром по киевскому времени. Напомним, в карьере Васи 14 побед и два поражения – Орландо Салидо и Теофимо Лопесу. Масаеси же уступил лишь в одном из 20 выходов на ринг – тому-таки Лопесу. Действующий же чемпион будет биться в августе с австралийцем Джорджем Камбососом. Их встречу перенесли с 19 июня из-за коронавируса у американца.

Как известно, в бою с Накатани Ломаченко будет рыбачить: менеджер украинца удивил заявлением.

Смотрите, как тренируется Василий:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
девушки Евро
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Favbet стрим
Покер - это спорт!
Покер
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Воскресенье, 27 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Понедельник, 28 июня
19:00
Смотри на:
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять