Ломаченко в крутой машине и в панаме эффектно прибыл на бой с Накатани

Украинский боксер завершил подготовку к возвращению на ринг и в 2021 году впервые сразится в Лас-Вегасе с опасным японцем

Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram

Более восьми месяцев поклонники бокса не видели в деле Василия Ломаченко. Бывший чемпион мира в легком весе (до 61,2) собрался возвращать свои пояса. Узнайте, почему Ломаченко согласился на бой с Накатани. Уже в ближайшую субботу 33-летний украинец из Одесской области проведет 17-й поединок в профессионалах.

Тем временем японец много "накопал" на украинца. А Василий уже прибыл на место битвы – в отель в Лас-Вегасе. На своей странице в Instagram наш боксер показал, как приехал в огромной машине и в своей привычной в последнее время панаме. Встречал его менеджер Эгис Климас.

Бой пройдет в воскресенье утром по киевскому времени. Напомним, в карьере Васи 14 побед и два поражения – Орландо Салидо и Теофимо Лопесу. Масаеси же уступил лишь в одном из 20 выходов на ринг – тому-таки Лопесу. Действующий же чемпион будет биться в августе с австралийцем Джорджем Камбососом. Их встречу перенесли с 19 июня из-за коронавируса у американца.

Как известно, в бою с Накатани Ломаченко будет рыбачить: менеджер украинца удивил заявлением.