Ломаченко в крутій машині і в панамі ефектно прибув на бій з Накатані

Український боксер завершив підготовку до повернення на ринг і в 2021 році вперше буде битися в Лас-Вегасі з небезпечним японцем

/ Фото: Instagram

Понад вісім місяців шанувальники боксу не бачили в справі Василя Ломаченка. Колишній чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2) зібрався повертати свої пояси. Дізнайтеся, чому Ломаченко погодився на бій з Накатані. Уже в найближчу суботу 33-річний українець з Одеської області проведе 17-й поєдинок в професіоналах.

Тим часом японець багато "накопав" на українця. А Василь уже прибув на місце битви – в готель в Лас-Вегасі. на своїй сторінці в Instagram наш боксер показав, як приїхав в величезній машині і в своїй звичній останнім часом панамі. Зустрічав його менеджер Егіс Клімас.

Бій пройде в неділю вранці за київським часом. Нагадаємо, в кар'єрі Васі 14 перемог і дві поразки – Орландо Салідо і Теофімо Лопесу. Масаесі ж поступився лише в одному з 20 виходів на ринг – тому-таки Лопесу. Натомість чинний чемпіон битиметься в серпні з австралійцем Джорджем Камбососом. Їх зустріч перенесли з 19 червня через коронавірус в американця.

Як відомо, в бою з Накатани Ломаченко буде рибалити: менеджер українця здивував заявою.