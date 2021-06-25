Ломаченко опустив Накатані на дуелі поглядів (відео)

У японця – величезна перевага в зрості перед українцем, і перед боєм Василь вирішив цей недолік усунути. Накатані відреагував з гумором

Василь Ломаченко і Масайосі Накатані / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко виграв першу дуель поглядів у японця Масайосі Накатані, з яким поб'ється в ніч з суботи на неділю, за київським часом, у Лас-Вегасі.

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При цьому не обійшлося без курйозу. Коли Ломаченко і Накатані стали один напроти одного, українець жестом попросив японця трохи присісти. А потім, поклавши йому руки на плечі, Василь притиснув Масайосі до підлоги. Мовляв, тоді ми з тобою зможемо прямо подивитися один одному в очі.

Японець у відповідь по-доброму посміявся.

Справа в тому, що Накатані на 12 см вищий за Ломаченка – 182 см проти 170 см. Тому Василь дивився йому в очі знизу вгору – і в цій дуелі поглядів переміг: японець першим відвів очі.

Додамо, під час дуелі поглядів лівий кулак Накатані нервово сіпався.

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Нагадаємо, кар'єри Ломаченка і Накатані об'єднує цікавий факт. Обидва вони – Ломаченко 2020-го, а Накатані 2019-го – програли за очками Теофімо Лопесу.