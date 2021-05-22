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Легенда возвращается! Мэнни Пакьяо назвал точную дату следующего боя

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 мая, 10:14
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Знаменитый боксер Мэнни Пакьяо проведет первый бой после двухлетнего перерыва, 21 августа в Лас-Вегасе он встретится с чемпионом WBC и IBF Эрролом Спенсом
Легенда бокса Мэнни Пакьяо
Легенда бокса Мэнни Пакьяо / Фото: AFP

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо после двухлетнего перерыва в карьере снова проведет поединок. Филиппинец на своей странице в Instagram разместил рекламный постер о бое с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом. Бой пройдет 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Для 42-летнего Пакьяо это будет первый поединок с июля 2019 года. Тогда он по очкам победил Кита Турмана, отобрав у него пояс по версии WBA Super в полусреднем весе. Впоследствии Мэнни был лишен трофея за длительный простой. Что касается Спенса, американец последний раз бился в декабре 2020 года, когда единогласным решением судей справился с экс-чемпионом мира Дэнни Гарсией.

Мэнни Пакьяо – первый и до настоящего времени единственный боксер, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Всего на его счету 71 поединок в профессиональном боксе, он одержал 62 победы и потерпел 7 поражений, еще два боя завершились вничью. Мы также сообщали, что легендарный боксер Пакьяо спасает свою страну от мародерства.

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