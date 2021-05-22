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Легенда повертається! Менні Пакьяо назвав точну дату наступного бою

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
22 травня, 10:14
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Знаменитий боксер Менні Пакьяо проведе перший бій після дворічної перерви, 21 серпня в Лас-Вегасі він зустрінеться з чемпіоном WBC і IBF Ерролом Спенсом
Легенда боксу Менні Пакьяо
Легенда боксу Менні Пакьяо / Фото: AFP

Колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях Менні Пакьяо після дворічної перерви в кар'єрі знову проведе поєдинок. Філіппінець на своїй сторінці в Instagram розмістив рекламний постер про бій з чемпіоном світу за версіями WBC і IBF в напівсередній вазі Ерролом Спенсом. Бій пройде 21 серпня в Лас-Вегасі (штат Невада, США).

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Для 42-річного Пакьяо це буде перший поєдинок з липня 2019 року. Тоді він за очками переміг Кіта Турмана, відібравши у нього пояс за версією WBA Super в напівсередній вазі. Згодом Менні був позбавлений трофея за тривалий простій. Що стосується Спенса, то американець востаннє бився в грудні 2020 року, коли одноголосним рішенням суддів впорався з ексчемпіоном світу Денні Гарсією.

Менні Пакьяо – перший і до теперішнього часу єдиний боксер, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях. Всього на його рахунку 71 поєдинок в професійному боксі, він здобув 62 перемоги і зазнав 7 поразок, ще два бої завершилися внічию. Ми також повідомляли, що легендарний боксер Пакьяо рятує свою країну від мародерства.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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