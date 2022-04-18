Крым тогда просто слили! Усик – об аннексии полуострова

Жена украинского боксера Екатерина Усик сравнила нападение Путина на Крым в 2014 году и всю Украину сейчас

Александр Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram

Уже почти два месяца Украина живет в условиях полномасштабной войны из-за фашистских действий Путина и его армии на нашей территории. Россияне бомбят наши города и убивают мирное население.

Мир спорта сплотился вокруг агрессора, а одним из самых ярых противников России является жена Александра Усика. Екатерина часто постит в Instagram свои мысли о войне и информирует мир о зверствах российской армии.

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Свое мнение о полномасштабном вторжении супруга чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе высказала для сайта Fanday. Девушка объяснила, в чем разница между захватом Крыма в 2014 году и атакой на всю Украину.

"Когда за пару дней до начала войны я увидела выступление президента-агрессора, то поняла – что-то будет. Если это падло вцепилось, то оно уже не отцепится. Но, как и все нормальные люди, я не предполагала, что в таких масштабах. Шарахать по всей Украине — это просто пи*дец! Давайте честно, раньше у нас было некоторое количество поклонников Путина. Я имею в виду людей еще из постсоветского пространства. Но даже эти люди его не приняли, потому что он пришел слишком агрессивно.

Александр Усик со своей женой Екатериной

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Не так, как в Крым. В Крыму мы даже не заметили, что он пришел. Я ни разу не видела зеленых человечков. Думаю, что Крым тогда просто слили, поэтому не было сопротивления. А вот в Донецке и Луганске люди уже отбивались, насколько хватало сил".

Отметим, что Александр и Екатерина родом из Крыма и долгое время жили там даже после аннексии полуострова. Боксер долгое время избегал называть автономную республику частью Украины. Впрочем, Екатерина объяснила такое поведение Усика в вопросе Крыма.