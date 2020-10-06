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Кличко вошел в число кандидатов на включение в Зал славы бокса

6 октября, 00:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В 2021 году пятеро боксеров прошлого пополнят список легенд

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе, украинец Владимир Кличко, является кандидатом на вхождение в Международный зал славы бокса, который располагается в Нью-Йорке. 44-летний Кличко-младший попал в список из 42 боксеров, среди которых и будут выбирать самых лучших.

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Об этом сообщил в понедельник вечером по киевскому времени в соцсетях Fight Hub.

Избирателям предлагают выбрать пятерку лучших по их мнению. Условие – последний бой должен был пройти не ранее 1989 года. Среди кандидатов – только один украинец, а его конкуренты: Флойд Мейуезер, Андре Уорд, Мигель Котто, Тимоти Брэдли и другие чемпионы.

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Напомним, Владимир владел поясами чемпиона мира по четырем версиям: IBF, WBO, WBA и IBO. А его брат Виталий успешно отстаивал титул WBC. Кстати, на днях Кличко анонсировал выход своей второй книги.

По итогам голосования в Зал славы в 2021-м включат только троих боксеров. Собирать голоса функционеры будут до конца октября этого года.

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Недавно Владимир Кличко рассказал о своих драках с братом Виталием: "Это было очень кроваво, и эмоционально". Смотрите, как летом Владимир проводил спарринги с Эвандером Холифилдом:

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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