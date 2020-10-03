"Сила, воля плюс характер – молодец!" Кличко анонсировал новую книгу

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко после ухода из спорта занимается бизнесом, увлекается философией и пишет книги. Сегодня днем 44-летний спортсмен анонсировал выход своей второй книги. А недавно Кличко дефилировал по подиуму на неделе моды.

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Владимир записал небольшое сообщение и выложил его на своей страничке в Instagram.

В нем Кличко-младший на немецком языке поведал, что до выхода книги осталось всего три дня и предлагает ознакомиться с тизером. В книге украинец рассказывает о своем пути к успеху, главным на котором была сила воли.

Владимир Кличко анонсировал свою книгу Видео: Instagram

Несколькими днями ранее экс-боксер сделал анонс на английском языке. Цель его произведения – помочь людям раскрыть таланты в себе, найти силу воли для позитивных свершений.

INSTAGRAM

Между тем вчера Кличко рассказал об удобствах диджитализации, которая позволяет ему постоянно оставаться на связи.

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Ранее Владимир написал книгу "Управление вызовами". Она вышла также на украинском и русском языках.

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Вспомним, как Владимир обращался к украинцам по поводу коронавируса:

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