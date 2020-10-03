"Сила, воля плюс характер – молодец!" Кличко анонсировал новую книгу

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко после ухода из спорта занимается бизнесом, увлекается философией и пишет книги. Сегодня днем 44-летний спортсмен анонсировал выход своей второй книги. А недавно Кличко дефилировал по подиуму на неделе моды.
Владимир записал небольшое сообщение и выложил его на своей страничке в Instagram.
В нем Кличко-младший на немецком языке поведал, что до выхода книги осталось всего три дня и предлагает ознакомиться с тизером. В книге украинец рассказывает о своем пути к успеху, главным на котором была сила воли.
Несколькими днями ранее экс-боксер сделал анонс на английском языке. Цель его произведения – помочь людям раскрыть таланты в себе, найти силу воли для позитивных свершений.
Между тем вчера Кличко рассказал об удобствах диджитализации, которая позволяет ему постоянно оставаться на связи.
Ранее Владимир написал книгу "Управление вызовами". Она вышла также на украинском и русском языках.
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Вспомним, как Владимир обращался к украинцам по поводу коронавируса:
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