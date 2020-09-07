"Это было кроваво": Владимир Кличко рассказал о своих драках с Виталием

По словам Владимира, во время одного из спаррингов с братом даже дошло до травмы

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко рассказал о том, как проходили его спарринг-драки с не менее знаменитым братом – "вечным" чемпионом мира по версии WBC, ныне мэром Киева Виталием Кличко. По словам младшего из братьев, все было по-настоящему.

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"Мы оба крайне амбициозны. Это то, что у нас в крови. Каждый из нас хочет показать другому, что он может делать что-то лучше. Но, с другой стороны, есть много уважения и любви друг к другу. Мы никогда не боксировали друг с другом на каких-либо турнирах. Но при этом спарринговали, и эти спарринги не были веселыми. Это было очень кроваво, эмоционально, и когда во время очередного спарринга дело дошло до травмы, мы решили, что нам лучше не делать этого", – цитирует Владимира Кличко SkySports со ссылкой на CNN

Владимир и Виталий Кличко / Фото: Братство Кличко

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Ранее "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче. Авторитетный портал назвал Виталия элитным супертяжем, а Владимира – переоцененным.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

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