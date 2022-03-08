Боксеры готовы остановить нашествие орков: храбрые украинские атаманы на защите своей страны

Ломаченко, Усик, Беринчик и другие украинские боксеры сменили перчатки на оружие и готовы защищать свои города

Украинские боксеры в теробороне

Суммарное количество их побед на профессиональном и любительском уровне уходит далеко за сотни, но вторжение российских войск в Украину заставило известных боксеров снять перчатки и взять в руки оружие для защиты своих городов, чтобы добыть главную победу для нашей страны.



