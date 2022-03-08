Боксери готові зупинити нашестя орків: хоробрі українські отамани на захисті своєї країни

Ломаченко, Усик, Берінчик та інші українські боксери замінили рукавички на зброю й готові захищати свої міста

Сумарна кількість їхніх перемог на професійному та аматорському рівні йде далеко за сотні, але вторгнення російських військ в Україну змусило відомих боксерів зняти рукавички та взяти до рук зброю для захисту своїх міст, аби здобути головну перемогу для нашої країни.



