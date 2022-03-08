Боксери готові зупинити нашестя орків: хоробрі українські отамани на захисті своєї країни

Сумарна кількість їхніх перемог на професійному та аматорському рівні йде далеко за сотні, але вторгнення російських військ в Україну змусило відомих боксерів зняти рукавички та взяти до рук зброю для захисту своїх міст, аби здобути головну перемогу для нашої країни.
Дворазовий олімпійський чемпіон та ексчемпіон світу за версіями WBO та WBA Василь Ломаченко вступив до лав батальйону територіальної оборони у своєму рідному місті Білгороді-Дністровському.
Столицю України разом з іншими охороняють чемпіони. Олександр Усик та Денис Берінчик захищають свої райони в теробороні Києва.
Наслідували відомих співвітчизників і молоді проспекти – до тероборони вступив непереможений український "Халк" Ігор Шевадзуцький, який в Instsgram разом зі своїм тренером та главою WWFC Денисом Перчем послали російський корабель у відомому напрямку.