Громкое заявление Уайта перед боем с Фьюри: "Я самый сильный боксер из когда-либо живших"

Британский боксер не скромничал на пресс-конференции накануне титульного поединка против чемпиона WBC

Уайт сделал громкое заявление накануне боя с Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 23 апреля, на знаменитом футбольном стадионе "Уэмбли" состоится грандиозный боксерский вечер. В поединке за звание чемпиона мира по версии WBC сойдутся Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Следите вместе с нами за онлайн-трансляцией чемпионского поединка в Лондоне, где определится потенциальный соперник Александра Усика.

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Накануне боя резкое и очень провокативное заявление сделал Диллиан Уайт. Британский претендент сказал, что лучше него боксеров никогда не было. Самоуверенное заявление супертяжа:

"Вероятно, я один из самых сильных боксеров за всю историю. Говоря о физических показателях, я, скорее всего, самый сильный боксер из когда-либо живших. И я точно не тот, кто будет бросаться подобными заявлениями на ветер. Фьюри довольно большой парень, он выше меня, но Тайсон не самый сильный из всех."

Уайт и Фьюри провели дуэль взглядов после церемонии взвешивания боксеров. Тяжелее на пять килограмм оказался цыганский король.