Веселый Фьюри задирался к Уайту во время дуэли взглядов. Чем все закончилось?

Тайсон Фьюри перевесил соперника, а дуэль взглядов провел в привычной эпатажной для себя манере

Фбюри - Уайт: церемония взвешивания и дуэль взглядов / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 23 апреля, на знаменитом футбольном стадионе "Уэмбли" состоится грандиозный боксерский вечер. В поединке за звание чемпиона мира по версии WBC сойдутся Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт. Следите вместе за онлайн-трансляцией чемпионского поединка в Лондоне, где определится потенциальный соперник Александра Усика.

Реклама

Традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов прошли без конфликтов, а наоборот в веселой и дружественной обстановке. Фьюри постарался надавить на низшего по росту Уайта, но тот не поддался натиску чемпиона. В конце дуэли, британцы обменялись бейсболками и обнялись, что показывает позитивный настрой обоих боксеров на поединок.

Что касается взвешивания, то тут преимущество имеет Тайсон Фьюри. Чемпион WBC в супертяжелом весе оказался тяжелее за Уайта на ровно на пять килограмм. Вес Фьюри – 119,7 кг, Уайта – 114,7 кг.

Реклама

Александр Усик хоть и не ждет целенаправленно боя Фьюри – Уайт, но все равно поделился своими мыслями по поводу предстоящего боя возможных будущих соперников.