Это кеш! Усик поставил крест на бое в Киеве

Александр Усик, соперником которого в следующем поединке весной станет Энтони Джошуа либо Тайсон Фьюри, дал понять, что этот бой в любом случае пройдет не в Киеве.
Причина – столица Украины не обеспечит те доходы, что альтернативные локации.
"Реванш с Энтони Джошуа в Киеве... Люди, которые организовывают бои, чисто считают свою прибыль. Это бизнесмены. Берем "Олимпийский", Киев, берем "Уэмбли" или какой-то другой стадион вместимостью, например, 70 тысяч. Естественно, они выберут Лондон, потому что публика более платежеспособная. Люди больше заплатят фунтами, чем гривнами. Вот, просто элементарно", – приводит слова Усика vringe.com.
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"Я думаю, что это возможно, если просто взять и организовать бой в Киеве самим. Есть обалденная мысль выхода и всего остального, сделать шоу. Но на данный момент с этими топовыми ребятами (Джошуа, Фьюри)... Они тоже считают свой кэш. "А что, я поеду туда и у меня будет минус 10 миллионов? Конечно, я не поеду". Вот и все. Вот такая ситуация", – добавил Усик.
Напомним, Усик уже в марте подерется с Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хэвивейте, если удастся откупиться от реванша с Джошуа. Тот согласен отойти в сторону за 40 миллионов долларов.
Местом проведения возможного боя Усик – Фьюри промоутер последнего называет Саудовскую Аравию.