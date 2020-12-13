"Джошуа наложил в штаны в прямом эфире": Фьюри высмеял чемпиона после боя

Тайсон заявил, что не может дождаться, когда вырубит Энтони

Сегодня ночью чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева в девятом раунде. После этого его спросили о дальнейших планах. И по мнению чемпиона мира WBC Тайсона Фьюри, Джошуа выглядел очень неуверенно, когда согласился провести с ним бой.

"Энтони Джошуа только что обосрался в прямом эфире. Его спросили, хочет ли он провести бой со мной, но он избежал прямого ответа и прижался к краю. Я хочу этот бой. Я хочу, чтобы он был следующим. Я нокаутирую Джошуа за три раунда. Он большой бездельник и не могу дождаться, когда вырублю его", – сказал Фьюри в видео в своем Instagram.

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Напомним, что После боя Джошуа заявил: "Я начал эту игру в 2013 году, конечно, я хочу принять вызов, если этот вызов – Тайсон Фьюри, пусть это будет Тайсон Фьюри".

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При этом Джошуа не вспомнил об украинце Александре Усике. Хотя считаться с Усиком Джошуа все же придется, ведь он – обязательный претендент на титул WBO. Существует вариант, при котором Энтони откажется от пояса ради боя с Фьюри. В этом случае его могут разыграть между собой Усик и Джо Джойс.

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Смотрите драку Джошуа и Пулева на взвешивании

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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