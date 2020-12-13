Джошуа бил Пулева не бесплатно: сколько заплатят чемпиону в условиях пандемии

Британскому боксеру пришлось умерить свои аппетиты по сравнению с предыдущим поединком

Британский боксер Энтони Джошуа нокаутировал болгарина Кубрата Пулева и защитил титулы чемпиона мира WBA, IBF, WBO, IBO в супертяжелом весе. По информации independent, за этот бой Джошуа заработал около 10 миллионов фунтов, а Пулеву достанется всего 3 млн фунтов.

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Онлайн боя Джошуа – Пулев с подробным описанием каждого раунда.

В то же время, этот гонорар намного меньше, чем Джошуа получил за предыдущий бой против Энди Руиса в Саудовской Аравии в декабре 2019 года. Тогда счет британца пополнился на 33 миллиона фунтов. В целом же за два боя против мексиканца Энтони заработал 46 млн фунтов.

"Скромный" гонорар за бой против Пулева объясняется пандемией и отсутствием фанатов, что, в свою очередь, лишило организаторов боя дохода от продажи билетов. Воочию поединок смогли наблюдать только 1000 зрителей.

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Тем не менее, Джошуа еще может получить процент от продажи телетрансляций. Для примера, в Англии купить просмотр боя можно было за 24 фунта, а в Украине за трансляцию боя нужно было заплатить 55 грн.

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Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов:

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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