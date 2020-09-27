Деревянченко – Чарло: полная запись и обзор чемпионского боя украинца

В воскресенье рано утром по киевскому времени Сергей Деревянченко проиграл Джермаллу Чарло чемпионский бой в США. И третий поход за титулом в среднем весе (до 72,6 кг) для украинца оказался неудачным.

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Собственно, практически все согласились с решением судей, которые отдали победу американцу, выигравшему 31-й поединок в профессионалах подряд. Собственно оценки не оставили шансов для споров – 118:110, 117:111, 116:112. Авторитетный сайт BoxingScene, как и один из служителей Фемиды, выставил вариант 116:112. Боксеры прошли всю дистанцию, но после восьмого раунда Деревянченко пришлось значительно сложнее, поскольку он получил рассечение возле глаза, который у него практически заплыл. Смотрите обзор боя от CBS Sports.

У 34-летнего уроженца Крыма теперь три поражения в 16 выходах на ринг в профи, причем, все – в чемпионских поединках. К сожалению, из четырех последних боев Сергей выиграл только один, хотя и соперники были наивысшего уровня. Смотрите также полную запись "файта" в Анкасвилле.

В тренде Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой в США

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Накануне промоутер опасался, что украинца Деревянченко могут засудить в чемпионском поединке.

Смотрите, как Сергей тренировал своего сына:

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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