Українська
$ 28,25
32,89
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Деревянченко – боец, у него был шанс": Чарло рассказал о победе над украинцем за титул

27 сентября, 09:02

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Американец отдал должное сопернику, а секрет успеха видит в строгом следовании плану

Вслед за Виктором Постолом еще один украинец сразился в бою за пояс чемпиона мира после жесткого карантина. К сожалению, Деревянченко проиграл Чарло по очкам в американском Анкасвилле на арене без зрителей. В поединке за титул в среднем весе по версии WBC все судьи выставили победу американцу.

Реклама

Сам же 31-летний Джермалл довольно бурно выражал свою радость, в том числе в прямом эфире на американском телевидении; его слова приводит сайт BoxingScene:

"Это был самый большой тест в моей жизни, я не отступил и прошел его, поэтому счастлив. Сергей – настоящий боец. У него был шанс панчера, и в любой момент бой мог измениться. Но я придерживался своего плана игры и слушал свой угол, поэтому и победил. Но я бы не назвал бой легким боем. Я позволял своему джебу диктовать условия. Кроме того, я – финишер и старался последние 10 секунд в каждом раунде ускоряться. Да, я хотел вырубить соперника, если вы хотите это знать. Но вы не можете нокаутировать каждого бойца".

Вашему вниманию – полная запись и обзор чемпионского боя Деревянченко – Чарло.

Реклама

Смотрите, как Сергей проводил открытую тренировку в Нью-Йорке:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

реакция бой бокс комментарий Сергей Деревянченко Джермалл Чарло
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Усик устроил пляски возле особенной машины: видео
Усик устроил пляски возле особенной машины: видеоБокс
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)
Усик сдал экзамены в университет внутренних дел (фото)Бокс
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал Чисору
Усика избили на тренировке, а он лежал на ринге и звал ЧисоруБокс
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)
Отправил под канаты! Наследник Кличко брутально нокаутировал испанца (видео)Бокс
"Это скотство": Селезнев заступился за Усика в вопросе КрымаБокс
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)
Ломаченко с мясом: Вася набирает вес перед Лопесом (фото)Бокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять