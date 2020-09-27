"Деревянченко – боец, у него был шанс": Чарло рассказал о победе над украинцем за титул

Вслед за Виктором Постолом еще один украинец сразился в бою за пояс чемпиона мира после жесткого карантина. К сожалению, Деревянченко проиграл Чарло по очкам в американском Анкасвилле на арене без зрителей. В поединке за титул в среднем весе по версии WBC все судьи выставили победу американцу.

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Сам же 31-летний Джермалл довольно бурно выражал свою радость, в том числе в прямом эфире на американском телевидении; его слова приводит сайт BoxingScene:

"Это был самый большой тест в моей жизни, я не отступил и прошел его, поэтому счастлив. Сергей – настоящий боец. У него был шанс панчера, и в любой момент бой мог измениться. Но я придерживался своего плана игры и слушал свой угол, поэтому и победил. Но я бы не назвал бой легким боем. Я позволял своему джебу диктовать условия. Кроме того, я – финишер и старался последние 10 секунд в каждом раунде ускоряться. Да, я хотел вырубить соперника, если вы хотите это знать. Но вы не можете нокаутировать каждого бойца".

Вашему вниманию – полная запись и обзор чемпионского боя Деревянченко – Чарло.

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Смотрите, как Сергей проводил открытую тренировку в Нью-Йорке:

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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