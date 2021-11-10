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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Что мне делать на пенсии? Фьюри передумал сбегать от Усика

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
10 ноября, 10:38
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри действительно задумывался об уходе из спорта. Британца остановил один факт
Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера
Тайсон Фьюри в поединке против Деонтея Уайлдера / Фото: Reuters

После победы над Деонтеем Уайлдером в Сети поползли слухи, что Тайсон Фьюри в очередной раз может завершить карьеру.

Однако новость оказалась совсем не слухом. Оказывается, Фьюри действительно был на волоске от пенсии.

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Тренер Энди Ли недавно встретился с боксером и задал вопрос о будущем.

Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

"Мы виделись несколько недель назад. Я приезжал к нему домой. Мы выпили кофе, поболтали. Я открыто спросил: "Что ты планируешь делать дальше? Неужели повесишь перчатки на гвоздь?"

А он ответил: "Реально об этом думал. Но тут вот в чем вопрос. Что мне делать дальше после завершения карьеры?", – рассказал Ли о своем разговоре с Фьюри.

Тренер добавил, что Фьюри "в кайф тренировки, он любит драться". Но считает, что у него сейчас нет реального вызова в хэвивейте. Ранее и отец Фьюри не увидел соперников для своего сына.

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Александр Усик и Джон Фьюри
Александр Усик и Джон Фьюри / Фото: Коллаж: Сегодня

"Но он может найти мотивацию в том, чтобы окончательно зачистить хэвивейт. Плюс за все это он заработает невероятное количество денег", – добавил Энди Ли, которого цитирует vringe.com.

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