Чисора на день рождения обидел Усика и заставил журналиста петь

Вчера последнему сопернику украинца Александр Усика исполнилось 37 лет. По этому поводу экстравагантный Дерек Чисора дал интервью, в котором коснулся и своего противостояния с нашим боксером. Недавно Усик рассказал, сколько ему денег досталось за бой с Чисорой.

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В разговоре с журналистом YouTube-канала iFL TV британский боксер выпросил у него исполнение песни "Happy Birthday", под которую ослепительно улыбался с видом умудренного жизнью человека. Также Дерек удивил прогнозом, что 2021-й год будет гораздо хуже 2020-го, но предрек дуэль Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа с надеждой на то, что она состоится в Лондоне, на стадионе "Уэмбли".

Также Чисора вспомнил свою дуэль с Усиком 31 октября:

"Мое мнение, что этот парень не умеет как следует бить и нокаутировать. У него попросту нет удара. Усик избегал нашего боя. Я был очень разочарован. Это же профессиональный ринг, а не любители. Я навязывал бой, а он только убегал. Усик не подходит для супертяжелого дивизиона. У него нет ударной мощи. Да, он хорошо передвигается, бегает по рингу, но его удары меня не впечатлили. К тому же он – нытик, слишком много жалуется".

Ранее бывший соперник Усика признался в любви к украинцу.

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Смотрите, как Усик и Чисора общались в раздевалке после боя:

Усик и Чисора в раздевалке после боя Видео: Instagram

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