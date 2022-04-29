Четыре стадии войны в Украине: жена Усика раскрыла карты

России скоро придется защищать Москву / Фото: REUTERS
На днях Екатерина Усик показала свою мечту на 9 мая. А теперь рассказала о четырех фазах российско-украинской войны.
Девушка запостила картинку в сторис Instagram.
"Целью второй операции является захват всей Южной Украины.
Целью первой было захватить всю Украину.
Целью третьей фазы будет съе**ть с Донбасса с минимальными потерями.
Четвертой – отстоять Москву".
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Что еще рассказывала Екатерина Усик
- Девушка объяснила, почему Александр не мог назвать "Чей Крым". Якобы, семья находилась под угрозой физической расправы.
- С помощью фотожаб высмеяла предложение Филиппа Киркорова помочь Медведчуку.
- Рассказала, что следующим попадет под запрет в России.
- И показала, как выглядит истинное лицо российского оккупанта.