Чемпионка мира по боксу вызвала на бой скандального блогера-нокаутера

Двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс предложила блогеру Джейку Полу выйти против нее на ринг. Недавно 23-летний Пол, имеющий более 20 миллионов подписчиков в соцсетях, нокаутировал ветерана НБА Нейта Робинсона. Позже блогер ошарашил гонораром за андеркарт боя Майка Тайсона и Роя Джонса.

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25-летняя Шилдс выступила против подобных "цирковых шоу", считая, что в вечерах бокса должны участвовать профессионалы спорта. А такие люди как Джейк Пол лишь насмехаются над спортом. При этом Кларисса хочет сразиться с блогером и готова допустить, чтобы он значительно превосходил ее в весе. Слова чемпионки мира приводит сайт Boxing Scene:

"Я разорву Джейка Пола! Он может выйти в ринг с весом 180 фунтов, а я буду весить 168, но я выбью из него все дерьмо. Да, Джейк Пол зарабатывает деньги, но пусть он занимается своим делом и держится подальше от нас – настоящих бойцов. Некоторые могут говорить, что Пол разобьет меня потому, что я женщина. Но я – величайшая женщина! Поэтому – нет, Джейк Пол ничего не сделает со мной. Если он думает, что сможет, то пусть приходит. Я занимаюсь боксом 14 лет, выиграла две Олимпиады, но Джейка все равно будут считать фаворитом, поскольку он – мужчина. Я думаю, что эти ребята ни в чем не разбираются".

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Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс готовились к бою:

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс

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