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Блогер ошарашил гонораром за андеркарт боя Майка Тайсона и Роя Джонса

1 декабря, 17:13

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Джейк Пол утверждает, что заработал 10 миллионов долларов за нокаут баскетболиста

Оказываются, высоко оценивается выход на ринг не только лучших боксеров современности. Это наглядно продемонстрировал вечер бокса, который прошел в ночь на воскресенье в Лос-Анджелесе. В главном бою сошлись легендарные ветераны Майк Тайсон и Рой Джонс, которые получили миллионные гонорары. "Железный Майк" заработал больше и выглядел лучше, но судьи удивительным образом поставили ничью.

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В этом же шоу популярный блогер размазал по рингу звезду НБА. Сначала говорили, что новички получат всего лишь по несколько сотен долларов. Однако позже выяснилось, что аматорам, которые решили попробовать силы в боксе, очень прилично заплатили. Сначала популярный ютубер Дэниэл Ким объявил, что гонорар блогера Джейка Пола составил три миллиона долларов.

Исправить парня решил сам его коллега по занятию в интернете: Пол написал в комментариях, что заработал, как минимум, 10 миллионов долларов. Это был его второй выход на ринг. К тому же парень ожидает еще доход от продаж трансляции.

Читайте о том, что промоутер Ломаченко назвал идиотами тех, кто смотрел бой Тайсон – Джонс.

Смотрите, как Майк Тайсон и Рой Джонс вели себя на церемонии взвешивания:

Взвешивание и дуэль взглядов Тайсон – Джонс
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гонорар бокс Майк Тайсон блогер Рой Джонс
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