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Чемпион мира вернулся на ринг после ужасного ДТП и победил обидчика Редкача

6 декабря, 10:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сразу после боя победителю бросил вызов Тарас Шелестюк

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полусреднем весе американец Эррол Спенс одержал победу над своим соотечественником Дэнни Гарсией. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Спенса единогласным решением судей.

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Спенс полностью перебоксировал соперника, что подтвердила статистика ударов:

Спенс вернулся на ринг впервые после жуткой аварии, в которую он попал в октябре 2019 года. К счастью, в ДТП боксер не получил переломов, отделавшись ссадинами и рваными ранами на лице. Тем не менее, ему понадобилось 14 месяцев, чтобы снова боксировать.

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Спенс одержал 27-ю победу на профессиональном ринге и ни разу не проиграл. А вот Гарсия потерпел третье поражение. В январе этого года Гарсия победил украинца Ивана Редкача. Бой запомнился тем, что украинец укусил своего соперника за плечо.

Кстати, сразу же после поединка другой украинец Тарас Шелестюк в Twitter бросил вызов Спенсу и назвал потенциальный бой противостоянием Украины и США,

"Хотел бы провести бой со Спенсом. Украина против США – это будет очень зрелищный поединок. Сегодня Дэнни не хотел драться с Эрролом", – написал Шелестюк.

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бокс видео боя Дэнни Гарсия Эррол Спенс

Источник: Сегодня|Спорт

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