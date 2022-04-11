Боже, что ты уже купила? Жена Усика рассмешила соцсети

На прошлой неделе Александр Усик официально заявил о начале подготовки к следующему поединку. Реваншу с Энтони Джошуа.
Теперь боксер будет редко в соцсетях. Зато его супруга Екатерина строчит посты один за другим.
И даже в это тяжелое время не теряет чувство юмора. Недавно девушка вспомнила свадебный обычай, заявив: "Жирик, жди Ху*ло!"
Далее по теме
А теперь рассказала забавный анекдот.
- Я тебе кохаю...
- І я тебе кохаю.
- І поважаю...
- Що?
- І ціную...
- Боже, що ти вже купила?
- Танк!
"Это точно про меня!!!" – подписала анекдот Екатерина.
Читайте также: "Курва, я тя кончу": жена Усика мемом высмеяла российскую армию
Напомним, ранее российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом. Об этом сообщала в соцсетях Екатерина.