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Беринчик забил соперника из Румынии: Симион просто отказался возвращаться в ринг

8 октября, 22:59

Елена Павлова Елена Павлова

Денис добыл восьмую досрочную победу на профессиональном ринге

Сегодня, 8 октября, украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (14-0, 8 КО) отстоял свой титул Интерконтинентального чемпиона WBO. Соперником бойца из Луганской области был 37-летний румын Виорел Симион по прозвищу "Бомбардировщик". Но после 7-го раунда он просто отказался выходить в ринг, и 32-летний Беринчик провел уже четвертую защиту своего титула.

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В главном бою вечера в загородном комплексе Equides Club в селе Лесники под Киевом Денис владел преимуществом с первого раунда. Украинец мог нокаутировать соперника в шестой трехминутке, затем в седьмой – судья уже открывал счет. Но Симиона спасал гонг. Однако Беринчик так "забил" своего противника, что тот просто отказался возвращаться в ринг после отдыха. И как результат – техническая победа Дениса в 8 раунде.

Денис Беринчик

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

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Ранее мы сообщали, что перед боем Беринчик прилетел в ринг как Супермен. Для своего 14 поединка в профи украинец выбрал образ героя комиксов и спустился в ринг из-под крыши загородного комплекса.

Смотрите, как Беринчик играл в теннис во время подготовки в Буковеле

Беринчик играет в теннис в Карпатах Видео: Instagram

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боксер Денис Беринчик Легкий вес
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