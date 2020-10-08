Это невероятно! Беринчик прилетел в ринг как Супермен

А под плащом у боксера оказалась футболка любимого футбольного клуба

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик – мастер эффектных выходов в ринг. Он был и заключенным в кандалах, и гладиатором, и Олимпийским мишкой. Но перед сегодняшним боем с румынским бойцом Виорелом Симионом превзошел сам себя и буквально вылетел в ринг. Для своего 14 поединка в профи украинец выбрал образ Супермена и спустился в ринг из-под крыши загородного комплекса под Киевом.

INSTAGRAM

Реклама

Денис Беринчик славится красочными, а иногда и провокационными выходами в ринг. На свой предыдущий бой против аргентинца Эктора Сармиенто он выходил в образе супергероя "Халка". А в следующем поединке намеревался надеть футболку одного из ведущих клубов Премьер-лиги – "Зари". Боксер является давним фанатом луганчан. И сдержал свое обещание.

INSTAGRAM

Ранее мы также сообщали, что опытный "Тигр" Макс Бурсак растерзал своего соперника под Киевом. Бывший претендент на чемпионский пояс в суперсреднем весе по очкам победил Дмитрия Семернина.

Смотрите, как Денис Беринчик рыбачил во время подготовки к бою

Денис Беринчик сходил на рыбалку Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама