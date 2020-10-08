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Опытный "Тигр" Бурсак растерзал своего соперника под Киевом

8 октября, 21:54

Елена Павлова Елена Павлова

Поединок прошел в загородном клубе в андеркарде боя Денис Беринчик - Виорел Симион

Бывший претендент на чемпионский пояс в суперсреднем весе, опытный украинский боец Максим "Тигр" Бурсак (37-6-2, 16 КО) по очкам победил Дмитрия Семернина (14-7-1, 8 КО). Поединок прошел в загородном клубе под Киевом в андеркарде боя Денис Беринчик – Виорел Симион.

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Бой продолжался все отведенные 8 раундов, Семернин пытался навязать борьбу Бурсаку. Но опыт и мастерство 36-летнего Макса сделали свое дело – он одержал победу решением судей. Этот поединок стал уже 45-м в карьере Бурсака, в котором он одержал 37 викторию.

Макс Бурсак

Макс Бурсак / Фото: K2 Promotions

Напомним, что предыдущий бой Макс провел в феврале – в Броварах Бурсак разбил российского бойца Максима Смирнова (8-6-3, 9 KO). Украинец был признан победителем единогласным решением судей.

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До этого 7 декабря 2019 года Бурсак боксировал в Монреале против бывшего чемпиона мира Давида Лемье. В логове опытного противника в Канаде украинец проиграл раздельным решением судей. Отметим, что ранее Бурсак анонсировал подписание контракта сразу на два боя с Лемье. Предварительно проведение матча-реванша должно было состояться в апреле 2020 года.

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бой боксер Макс Бурсак
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