Джошуа лучше не встречаться с Усиком – будет только хуже. Боб Арум не верит в Энтони

В следующем поединке Александр Усик добьется еще более убедительной победы над Энтони Джошуа. Причем Эй-Джею, или Антохе, как его называет Усик, не поможет даже смена тренера.

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Он может получить Бадди Макгирта, он может получить Роберта Гарсиа. Он может получить любого тренера, которого захочет, но он не сможет побеждать Усика .

"Я думаю, что Энтони Джошуа может получить шесть лучших тренеров.

Усик слишком быстр для него, слишком умен, и Джошуа потребуются годы, чтобы научиться драться с левшой. Он понятия не имел, как бороться с левшой. В следующий раз Усик побьет его еще хуже, независимо от того, кто его тренер.

Это мое мнение. Я могу ошибаться, но это мое мнение", – цитирует слова Арума boxing247.com.