Джошуа краще не зустрічатися з Усиком – буде тільки гірше. Боб Арум не вірить в Ентоні

У наступному поєдинку Олександр Усик доб'ється ще більш переконливої перемоги над Ентоні Джошуа. Причому Ей-Джею, або Антосі, як його називає Усик, не допоможе навіть зміна тренера.

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Він може отримати Бадді Макгірта, він може отримати Роберта Гарсіа. Він може отримати будь-якого тренера, якого захоче, але він не зможе перемогти Усика .

"Я думаю, що Ентоні Джошуа може отримати шість кращих тренерів.

Усик занадто швидкий для нього, дуже розумний, і Джошуа будуть потрібні роки, щоб навчитися битися з лівшею. Він поняття не мав, як боротися з лівшею. Наступного разу Усик поб'є його ще гірше, незалежно від того, хто його тренер.

Це моя думка. Я можу помилятися, але це моя думка", – цитує слова Арума boxing247.com.