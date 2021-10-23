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Джошуа краще не зустрічатися з Усиком – буде тільки гірше. Боб Арум не вірить в Ентоні

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
23 жовтня, 18:10
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Промоутер чемпіона світу у суперважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі вважає, що в реванші Олександр Усик знову переможе Джошуа
У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика
У Ентоні Джошуа немає шансів перемогти Олександра Усика / Фото: Reuters

У наступному поєдинку Олександр Усик доб'ється ще більш переконливої перемоги над Ентоні Джошуа. Причому Ей-Джею, або Антосі, як його називає Усик, не допоможе навіть зміна тренера.

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"Я думаю, що Ентоні Джошуа може отримати шість кращих тренерів.

Він може отримати Бадді Макгірта, він може отримати Роберта Гарсіа. Він може отримати будь-якого тренера, якого захоче, але він не зможе перемогти Усика.

Ентоні Джошуа і Роберт Гарсія
Ентоні Джошуа і Роберт Гарсія / Фото: Getty Images, Reuters

Усик занадто швидкий для нього, дуже розумний, і Джошуа будуть потрібні роки, щоб навчитися битися з лівшею. Він поняття не мав, як боротися з лівшею. Наступного разу Усик поб'є його ще гірше, незалежно від того, хто його тренер.

Це моя думка. Я можу помилятися, але це моя думка", – цитує слова Арума boxing247.com.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Ми повідомляли, що екс-чемпіон світу за версією Ентоні Джошуа відмовився від послуг тренера Ронні Шилдса. Британцеві не сподобався довгий язик колишнього наставника Майка Тайсона і Евандера Холіфілда.

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Відмітимо, що реванш Джошуа – Усик повинен відбутися до 25 квітня.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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