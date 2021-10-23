23 октября 14:00
Верес 2
Мариуполь 0
23 октября 21’
Ворскла 0
Шахтер 0
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
24 октября 17:15
Барселона --
Реал --
24 октября 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ливерпуль --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Ворскла - Шахтер: онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усику выберут соперника в турнире четырех: кто эти люди

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
23 октября, 16:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Обязательного претендента для поединка с победителем реванша Джошуа vs Усик определят в турнире с участием четырех чемпионов по линии WBA
Усик с чемпионскими поясами
Усик с чемпионскими поясами / Фото: Reuters

Ранее финский гигант Роберт Хелениус по прозвищу Северный Кошмар заявил, что пришел его законный черед драться с Александром Усиком. Однако в организации WBA решили, что это будет слишком скучно.

Как сообщает worldboxingnews, для определения обязательного претендента на встречу с победителем реванша Усик – Джошуа в WBA решили провести турнир с участием четырех бойцов.

Реклама

Что не удивительно, учитывая, что у этой организации в супертяжах, помимо суперчемпиона Усика, есть также обычный чемпион, золотой чемпион, экс-временный чемпион и чемпион в отпуске.

УЧАСТНИКИ ТУРНИРА ЧЕТЫРЕХ

  • Тревор Брайан (21-0, 15 КО – США – обычный чемпион)

  • Роберт Хелениус (31-3, 20 КО – Финляндия – золотой чемпион)

Реклама
  • Даниэль Дюбуа (17-1, 16 КО – Великобритания – экс-временный чемпион)

Даниэль Дюбуа
Даниэль Дюбуа

  • Мануэль Чарр (32-4, 18 КО – Сирия – действующий чемпион в отпуске)

Мануэль Чарр и Владимир Кличко
Мануэль Чарр и Владимир Кличко / Фото: Instagram

Кто с кем сразится в полуфиналах, еще не понятно. Поговаривают, пары будут следующие: Брайан – Чарр и Хелениус – Дюбуа.

Реклама

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

Впрочем, до встречи с победителем этого турнира Усику еще предстоит немало дел. Сначала ему нужно одолеть Джошуа в реванше, который должен состояться до 25 апреля, а затем украинец рассчитывает подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона хэвивейта.

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Барселона

Завтра

17:15

Реал

2.77

3.90

2.52

Манчестер Юнайтед

Завтра

18:30

Ливерпуль

3.08

3.78

2.34
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
11
9:22
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 23 октября
2:0
О матче
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять